新北市深坑區土庫里松柏山莊新設配水池及加壓站於23日正式啟用，由自來水公司葉陳萼副總經理親自主持，並邀請羅明才立委及深坑區長黃美華一同出席，採用15HP抽水馬達供水，並做24小時水量及壓力監控，啟用後可嘉惠深坑土庫里松柏街一帶約550住戶，穩定供水品質。

副總經理葉陳萼表示，深坑區土庫里松柏街因地勢較高，因用水戶數逐年增加，老街觀光人潮，致用水尖峰時松柏街有水壓較低情形，經立法委員羅明才及土庫里高太郎里長多次向自來水公司、深坑區公所、國有財產署等協調，爭取自來水公司編列2,500萬的工程預算，於深坑區土庫段土庫小段232地號國有土地新設加壓站及100噸配水池1座，並將松柏街全部1,800公尺老舊塑膠管改為延性鑄鐵管，用戶外線同時更新為不銹鋼管，以自動監控設備管理供水壓力。

立法委員羅明才說，因考量松柏街自來水管線老舊多年未更換，為避免新設加壓站及完成配水池後，管線因加壓破裂，反而漏水造成水資源浪費，故一開始就建議自來水公司考量一併汰換，也感謝自來水公司積極配合並連日趕工，使本工程能夠順利完工。

深坑區長黃美華表示，感謝羅明才委員、土庫里里長高太郎與自來水公司的努力，經由彼此多番奔走，才能讓土庫里松柏街550戶的居民，不會再缺水，謝謝自來水公司將松柏街自來水管線汰換材質較佳且耐用年限長達40年的延性鑄鐵管，降低破管情形，並重新鋪設瀝青混凝土，改善原有路面不平，嘉惠深坑居民。

(中時 )