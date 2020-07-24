新北市中和警分局今（24日）上午舉辦文化藝廊揭牌儀式。（葉書宏攝）

新北市中和警分局今（24日）上午舉辦文化藝廊揭牌儀式。（中和警分局提供）

新北市中和警分局今（24日）上午舉辦文化藝廊揭牌儀式。（中和警分局提供）

新北市中和警分局今（24日）上午舉辦文化藝廊揭牌儀式。（中和警分局提供）

新北市中和警分局今（24日）上午舉辦文化藝廊揭牌儀式，文化藝廊特別邀請新北市新莊書畫會副理事長陳弘年及新北市中和分局志工李安美提供個人畫作進行展出，共計展出20餘幅。

陳弘年研習書畫多年，繪畫技巧擺脫傳統窠臼，鑽研創新水墨畫，融入自由創作精神，打造現代畫風，再以寫實工法描繪出內心的構圖，反映出現代社會、自然環境真實的一面。

李安美師承陳弘年，較偏向寫實寫意風格、時代感和地方色彩，工法以筆墨為主，以彩墨渲染展現整幅圖畫氣氛，有神韻的筆墨配合詩的意境，顯現清新、明麗、恬靜怡人，達到真善美效境界，能使雅俗共賞

中和警分局長林故廷表示，此次文化藝廊延續展出目的是希望能夠結合人文、社會、藝術，藉由藝術欣賞提升心靈層面，舒緩工作上的緊張感，更能豐富己身的文化氣息，且能改善民眾對於公家機關的刻板印象，在洽公之餘，也能一同來欣賞畫作。

(中時 )