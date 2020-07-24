莊祖宜臉書。

據陸外交部網站指出，外交部通知美國駐華使館，中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。而美國駐成都總領事林傑偉竟是「台灣女婿」，曾在台灣發片的歌手、作家莊祖宜在臉書上表示，林傑偉無法準時回到美國與他們團聚，全家都相當沮喪，「但又有甚麼用呢？」

陸外交部網站發表聲明指出，美方21日單方面挑起事端，突然要求陸方關閉休士頓總領事館，嚴重違反國際法與國際關係基本準則及陸美領事條約有關規定，嚴重破壞陸美關係，陸方上述舉措是對美方無理行徑的正當和必要反應，符合國際法和國際關係基本準則，符合外交慣例。

而莊祖宜在臉書上表示，本來一家興高采烈的期待這個週末終於能全家團聚，結果昨天接到大使的電話，說需要林傑偉繼續待下去，說不準多久，要他們多擔待。從期待到失望，讓孩子們相當沮喪，一個大哭，一個生氣砸東西，但「我們憤怒和失望又有什麼用呢？」

(中時新聞網)