美國一名69歲的婦女上廁所時發現自己的糞便顏色和其他人不同，呈現的不是咖啡色，竟是閃亮亮的「銀色」，就醫檢查後才發現她不僅患有轉移性的大腸癌（metastatic colon cancer），體內還有盲腸或直腸腫瘤，而她則是因為服用藥物才導致糞便是銀色的。

根據《The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE》（新英格蘭醫學雜誌）報導，這名69歲婦女患有轉移性大腸癌，已連續2週出現頭暈症狀，她的糞便顏色更呈現特殊的銀色。

醫師測試過女患者的糞便後，發現裡頭有血液存在，照射X光後發現她的癌細胞已擴散到肝臟，醫師還認為她同時患有盲腸或直腸腫瘤。研究小組表示，患者因為服用藥物，銀色糞便很可能是黃疸跟黑色素結合過後的結果。遺憾的是，醫生評估病況後認為，病患最好選擇安寧照護。

報導中也提到，診所的醫師Michael F. Picco表示，糞便的顏色通常會受到飲食跟膽汁多寡的影響，當膽汁色素穿過胃腸道時，它們會與酵素產生化學作用，顏色也會從綠色轉為棕色。

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(中時新聞網)