國民黨立委洪孟楷批評，蔡政府的三倍券成本比馬政府的消費券高出2.9億元，有濫用公帑之嫌，行政院發言人丁怡銘表示，扣除多年原物料成本上漲因素，政院這次加印包裝、不會短少或太多張，不會像馬政府時代，消費券短少內政部長還要自己賠錢。

對於經費增加，丁怡銘解釋，這次三倍券紙本大概會印製2000萬份，增加了許多防偽技術和多元便民領券的管道，所以有人力跟配送的經費，民眾卻能更加方便，以自己最輕鬆的方式領券。

他也說，當年消費券只讓民眾排隊去發券所領，固定時間、固定地點，要民眾配合政府。多年以來，印刷原物料價格和人力成本也上漲許多，不能單純從數字上來比。上次消費券運送過程還發生短少導致內政部長自己賠錢的狀況；政院這次加印包裝、不會短少或太多張，不會像馬政府時代，消費券短少內政部長還要自己賠錢。

丁怡銘還說，透過成功的宣傳行銷，三倍券的加碼也明顯比消費券還熱烈，與政府多項振興券發揮加乘，中經院和台經院陸續都因為紓困有成、振興方案發揮效果而調升台灣今年的經濟成長率。

(中時 )