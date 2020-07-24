新北市中和高中參加全國《亞洲機器人大賽》4隊全壘打。（中和高中提供）

新北市中和高中參加全國《亞洲機器人大賽》4隊全壘打。（中和高中提供）

新北市中和高中參加全國《亞洲機器人大賽》4隊全壘打。（中和高中提供）

全國《亞洲機器人大賽》於每年4至5月舉辦，但因109年新型冠狀毒之故，疫情影響比賽時間不斷異動；且為避免群聚感染，主辦單位從減少比賽項目、取消現場比賽、到改為規定的時間點拍攝影片投稿比賽，最後改以各自於規定時間線上直播比賽的方式，讓指導老師及參賽學生需要面對更多的考驗及應變。

中和高中表示，這段訓練期間，隨著比賽項目的變更、比賽規則的變動，學生們反覆修改機械結構與程式，除了一般表定的課後夜間培訓，經驗不足的高一學生也利用新課綱《自主學習時間》進行練習，抱著不留遺憾的堅持，不斷強化結構、微調程式以利提升操控性。

由於《亞洲機器人大賽》首例以直播方式而非現場比賽，比賽規則不斷更新、補充，學生不僅要熟讀賽程規則、模擬演練、更要隨時應變調整後的賽制。

而最令人感動的是，在準備過程中，參賽學生要求周末加練的主動與積極，讓指導老師們的陪練更有效率，甚至比賽前後恰逢期末考日，學生即使是蠟燭兩頭燒，準備段考、衝刺練習，終於在自己意志堅持下，完成比賽，4隊全壘打，分別榮獲佳績。

校長柯雅菱表示，108學年度由新北市政府教育局推出「新北市創新教育加速器計畫」，中和高中深感於未來程式設計課程的重要性，藉由此計畫與學區6所國中策略聯盟，合作《STEAM跨領域－程式設計攜手國際共前行》旗艦級計畫。

這次參加比賽就是在這計畫支持下，以「新課綱動手做」、「教師社群共備」、「參與競賽活動」、「辦理營隊培訓」主軸支援，提供參賽師生的強大後盾。未來也將會主辦此類競賽活動，並辦理營隊活動，廣邀各界師生共同切磋，讓科技人才培育扎根，厚植臺灣軟實力！

(中時 )