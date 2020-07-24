王浩宇與叔叔對話內容。(取自臉書)

民進黨桃園市議員王浩宇遭發起罷免連署，罷免總部20日上午赴中選會送件，遞交第一階段提議人名冊與提議連署書。近日，王浩宇表叔、中壢區信義里里長邱仁德還表示，要王浩宇把握剩下任期，王浩宇也對此做出回應，並把二人對話截圖PO上臉書，網友看了不禁莞爾。

王浩宇今(24日)在臉書PO出一張圖片，並標記上愛心，而圖片的內容是他和表叔邱仁德之間的對話。邱仁德在臉書上留言向王浩宇喊話，「你剩下五個月的任期，好好把握喔」，王浩宇則回應，「祝福您參選議員順利」。

網友們留言表示，「笑死人了，說得好像很有把握一樣。告訴他要他，要他好好做，不是每一晚睡覺，隔天都會醒得來啦」、「先截圖，方便之後去笑他」、「可以專心經營夥伴生活與上節目了」。

目前罷免王浩宇活動已經完成第一階段，並在20日上午10點正式赴中選會送交提議人名冊和提議書，預計會先送3650份，若被剔除到不夠法定份數，「罷王」總部處還有預備另外5000份，不過「罷王」總部也指出，為了第二階段準備，只會送交第一階段所需的差不多份數。

(中時新聞網)