受到太平洋高壓及西南風沉降影響，全台高溫炎熱，根據氣象局觀測，24日台北市豬線39.7度的高溫，創下台北站創站以來的最高氣溫紀錄，連帶用電量也創下歷史第五高的記錄。

台電表示，周五最高用電量於下午1點48分達到3755.7萬瓩，創下今年用電排名第3，以及歷年七月用電量排名第3，也是史上用電第3高。今日備轉容量約412.9萬瓩，備轉容量率10.99％，維持供電充裕綠燈。

台電提供今年用電量排名及歷年用電量排名：

2020年用電量排名：（截至7/24）1. 7/23 3802.0萬瓩、2. 7/14 3779.0萬瓩、3. 7/24 3755.7萬瓩（今日）、4. 7/13 3752.8萬瓩、5. 7/20 3752.1萬瓩、6. 7/22 3736.7萬瓩、7. 6/24 3716.9萬瓩、8. 7/08 3710.6萬瓩、9. 7/17 3688.2萬瓩、10. 6/23 3684.7萬瓩。

*台電統計歷年7月用電量排名前10高：（截至2020/7/24）1. 2020/7/23 3802.0萬瓩、2. 2020/7/14 3779.0萬瓩、3. 2020/7/24 3755.7萬瓩（今日）、4. 2020/7/13 3752.8萬瓩、5. 2020/7/20 3752.1萬瓩、6. 2019/7/17 3738.3萬瓩、7. 2020/7/22 3736.7萬瓩、8. 2020/7/08 3710.6萬瓩、9. 2019/7/16 3692.6萬瓩、10. 2018/7/31 3690.6萬瓩。

歷年用電量排名前10高：（截至2020/7/24）1. 2020/7/23 3802.0萬瓩、2. 2020/7/14 3779.0萬瓩、3. 2020/7/24 3755.7萬瓩（今日）、4. 2020/7/13 3752.8萬瓩、5. 2020/7/20 3752.1萬瓩、6. 2019/7/17 3738.3萬瓩、7. 2020/7/22 3736.7萬瓩、8. 2018/8/01 3735.1萬瓩、9. 2020/6/24 3716.9萬瓩、10. 2020/7/08 3710.6萬瓩。

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