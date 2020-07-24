「渾元形意太極拳」掌門人馬保國揚名大陸傳統武術界，卻在一場比賽中30秒遭業餘拳手KO，引發軒然大波，馬保國也成為笑柄。如今又有一名「武術大師」，靠著一根毛筆就掃倒4個壯漢，影片曝光後引發熱議，網友直呼「馬保國第二」、「超越馬保國的天才出現啦」。

影片中，一名身穿白衣，拿著一隻大毛筆的男子，對上4個彪形大漢，只見白衣男突然間轉了一圈，同時揮舞毛筆，3個大漢瞬間往後飛倒地，接著拿著毛筆，配合著吼聲，作勢戳了一下，第四個大漢也就此倒地不起，誇張的影片讓網友全看傻。

根據《澎拜新聞》報導，該影片是本月17日「沂蒙傳奇武術擂台爭霸賽」中的一場比賽，白衣男子名叫何維越，是一名書法家，自稱武術大師。對此臨沂市武術運動協會也發出緊急聲明，表示此次比賽未經審核許可，屬於違規，且痛批該比賽對社會造成不良影響，嚴重損害武術界名譽，表達強烈譴責，目前公安已約談主辦人員進行調查。

影片曝光後，大陸網友也傻眼，紛紛開酸：「超越馬保國的天才來了」、「馬保國2.0」、「這演員也太不敬業，有夠假」、「是不是忘了加特效」、「真的是丟臉」、「傳統武術名聲都被敗光了」、「這些人還要給武術界招黑倒什麼程度」。

(中時新聞網)