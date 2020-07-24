近來氣溫持續飆高，過去大家以為低溫猝死多，其實高溫也能熱死人。研究顯示，當氣溫小於攝氏15度或大於32度時，死亡率相對提高。對此，心臟科權威醫生洪惠風提醒兩招保護心血管。

「颱風天、天氣太冷、太熱，都可能造成『土石流』，」心臟科權威洪惠風的預防心臟病影片超過三百萬人次點閱，他把血管比喻成公路，心肌梗塞就像土石流，當山壁塌陷(血管產生血塊)、道路中斷(血管堵塞)，就會發生心臟病、中風。如果平常能好好控制三高(高血糖、高血脂、高血壓)就像做好水土保持，「即使遇上惡劣天氣也不容易出狀況，」他說。

洪惠風指出，大熱天對心血管危害分三種，一是身體因天熱大量流汗，血液中缺乏足夠水分，就像停水時自來水廠減壓供水，造成末端血液量供應不足；二是人體水分大量蒸發，血液變濃稠，「好像稀飯變稠粥，」血管更易栓塞。

另外，戶外熱翻天、室內冷氣開太強，一冷一熱也會刺激心血管收縮產生問題。

因此他提醒兩招保護心血管，尤其有心血管疾病的人更要注意。

圖／pixabay

補充水分

「視個人身體情況而定，」洪惠風提到，補充多少水分才夠因人而異，有些人從事溫和運動或體質不易流汗，水分補充自然比大量流汗時要少。建議至少在運動前補充200CC溫開水，然後每10~20分鐘補充20CC開水，少量分次慢慢喝。且運動流汗後切忌喝冰水或冰飲，「容易胸口鬱悶、呼吸急促，對身體很傷，」中醫師董延齡提醒，最好喝溫開水較解暑，也不會造成身體負擔。

不當「週末運動員」

大熱天運動過量，也很傷心臟。現代人喜歡挑戰極限，平日坐著不動，假日拚命騎車、跑馬拉松或攻鐵人三項，成為「周末運動員」，看在心臟權威醫生眼裡，實在可怕。周末運動員是心臟病發的高危險群。「運動過量也不行，」洪惠風援引研究指出，比起完全不動的沙發馬鈴薯及規律運動的人，臨時起意運動的周末運動員心臟病發作機率最高。他建議，運動時心跳速率最好維持在（200-年齡）x0.7內，譬如一個60歲的人，（200-60）x0.7=98，運動時維持這個心跳速率達半小時，運動效果最好。

運動過量通常是指心跳速率超過（220-年齡）x0.85，以60歲來說運動時心跳速率達136下時，就要調整運動強度、慢慢減速或跑慢一點，逐漸讓心跳恢復正常。而且，千萬不要為了爭一口氣，讓自己差點只剩最後一口氣。

洪惠風有位醫生朋友碰上念高中的姪子向他挑戰打籃球，朋友心想年輕時也是校隊出身，就來拚一下，結果30多歲的他竟然心肌梗塞發作，還好儘快就醫後，撿回一命。他也提醒有心血管疾病的人，天氣太熱或正午時分最好不要出門，在家休息就好，清晨或傍晚天氣轉涼，再出門走走。

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(中時新聞網)