宏達電宣布，與衛福部臺北醫院附設新莊悅心社區長照機構暨早療中心合作設置VR設備，提供失智的長輩藝術及音樂輔療等VR課程，使其享有「友善」、「溫馨」及「高品質」的照護服務，並讓照護在地失智長輩能有更多元的安排。
宏達電表示，宏達電將領先業界的VR創新研發能力，致力於發掘解決複雜問題的全新方法，並將解決方法投入醫療及社會福利領域，讓台灣民眾能受惠。
臺北醫院配合國家長照2.0政策成立失智日間照護中心，新成立的 臺北醫院附設新莊悅心社區長照機構暨早療中心，除了是失智症日間照護中心，也設有失智社區服務據點、銀髮族俱樂部及失智特色空間悅心坊，積極引進宏達電VR設備，包括高階的VIVE Cosmos與一體機VIVE Focus Plus，讓長輩透過VR暢遊臺灣，並且以回顧生命故事的藝術創作輔療，使長輩復能訓練不再枯燥。
衛福部部長陳時中、衛生福利部附屬醫療及社福機構管理會執行長王必勝、副執行長林三齊與王森稔、新北市政府衛生局局長陳潤秋、臺北醫院院長徐錦池，一同揭牌啟用臺北醫院附設新莊悅心社區長照機構暨早療中心。
(工商 )
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