令人耳目一新的全新節目亞洲旅遊台《城市的100個發現》將於8月1日強檔推出！節目將揭露「台灣城市」鮮為人知的文史過去，邀請到暢銷旅遊作家謝哲青，以及知名美食部落客胡文華訴說台灣精采文化故事，包括台北「鐵道回憶」、金門「閩南、僑鄉及戰地文化」、新竹「古城翻轉」、苗栗「客庄文化與山城」、宜蘭「文藝創新」、臺南「鹽鄉文化、老屋新生命」。

剝皮寮歷史街區看著艋舺的潮起潮落。（亞洲旅遊台提供）

五大概念 五感享受

各個文化故事並套用在生活中的各種面向，包含「城市印象博物」、「文藝復興展覽」、「舌尖上的故事」、「巷仔內的美術」、「藝術家行動畫」五大概念中，從旅遊中獲得五感的極致享受，跟著《城市的100個發現》主持人謝哲青與胡文華一同探索城市的秘密故事。

華麗洋樓背後藏有治安不靖的隱憂。（亞洲旅遊台提供）

謝哲青、胡文華 首次共同主持

《城市的100個發現》在拍攝小金門時，兩位主持人興高采烈地體驗步槍射擊，曾接受過國軍訓練的謝哲青射擊時每發命中，相對的沒接受到國軍訓練的胡文華，不但沒打中，反而打到隔壁區域。謝哲青笑說：「打到路人甲了啦！」本節目是謝哲青及胡文華首次共同主持，兩人默契十足、笑點不斷。

↑華山文創園區前身是蝴蝶蘭清酒與人參酒釀酒廠。（亞洲旅遊台提供）

節目也將透過台灣傳統的舊式建築到現今的奇特建物，窺探城市的文化還有歷史變遷，從台灣各大文藝復興展覽中了解城市的文化底蘊及內涵，而在台灣最出名也最不能缺少的就是獨特的美食小吃，飲食與文化密不可分，因各個城市文化上的差異，發展出的故事背景以及各異其趣的獨門美食。

國立臺北藝術大學副校長邱顯洵（左）為《城市的100個發現》親繪城市樣貌。

邱顯洵 漫畫筆觸描繪城市

藝術品不僅在美術館內能欣賞到，在城市的巷弄裡偶有一抹視覺上的驚喜，透過藝術家的分享，了解他們以多年專業眼光及獨特手法，增加城市的美學印象。節目特別安排國立臺北藝術大學副校長邱顯洵，把每個造訪城市的特點以獨特的漫畫式筆觸留下令人印象深刻的畫作，因此也將在《城市的100個發現》完整拼湊出該城市全部的樣貌。

原為防禦海盜而建的金門得月樓在水面映出優雅風貌。（亞洲旅遊台提供）

今年因新冠疫情無法出國旅遊，《城市的100個發現》卻是國內旅遊的大好機會。節目將以不同的旅遊方式，讓觀眾除了能以不同角度遊覽台灣城市，也能了解哪裡保存了台灣最遠古的記憶，以及因觀光客造訪使得城市一步步演化出的新風貌。

想看更多揭露鮮為人知的台灣文史過去請鎖定暢銷旅遊作家謝哲青以及知名美食旅遊部落客胡文華主持的《城市的100個發現》，將於下週8月1日（六）晚上9點中華電信MOD亞洲旅遊台播出，謝哲青及胡文華粉絲千萬別錯過。加入亞洲旅遊台[email protected]、按讚FB及關注IG、官方微博，不定時獲得節目最新消息還有好康活動資訊。

(中時 )