「京城內戰」24日再次上演！北京首鋼出戰同城的北京控股，靠著林書豪攻下生涯新高38分，外加8籃板、7助攻、3抄截，北京終場102比86輕取北控，除了搶下11連勝，更以32勝13敗續居第3，提前確保季後賽前4種子位置。

上半場都看兩邊外援表演，不過北京首節攻守節奏俱佳，很快就取得36比20大幅領先，反觀北控只靠摩爾特里、弗格與孫悅火力苦撐，兩名外援更打滿上半場，上半場結束，北京51比41領先，林書豪貢獻14分、5籃板及3助攻。

不過孫悅下半場就因腳踝不適退場治療，讓北控進攻繼續圍繞在外援身上，林書豪也吞個人第4犯，北控一度追到55比61，可是接下來豪哥掌管局面，個人包辦6分，帶起北京一波誇張13比0猛攻，也讓雙方差距一下子來到19分。

光在第3節，林書豪獨拿11分，幫助北京打完前3節，取得77比59領先，豪哥末節繼續發威，也把領先擴大到20分以上，北控眼見大勢已去，也把外援與孫悅換下休息，不過豪哥仍在場上留到比賽結束槍響，可見北京有多小心。

林書豪全場投18中12，含三分球投8中4，罰11中10，手感繼續相當火燙，尤度也拿16分、8籃板及4抄截，方碩16分，台灣球員周儀翔只打11分鐘，拿2分、2助攻與2籃板；北控以弗格23分最高，摩爾特里15分、16籃板。

(中時 )