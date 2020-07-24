電動車大廠特斯拉日前公布新一季財報，營收60.36億美元、年減4.88%，遠優於市場預期，並創下連續4個季度實現盈利，達到列入標普500指數的門檻。至於特斯拉何時能納入指數，標普道瓊指數有限公司的高級指數分析師Howard Silverblatt提出解答。

據陸媒《第一財經》報導，針對將一家市值高達3000億美元的個股納入標普標普500指數，Howard Silverblatt認為，指數要納入或剔除任何個股不是難事，但對基金公司來說，還牽涉追蹤指數的成分股變動，若將一檔市值高達3000億美元的個股納入指數，對於投資方來說是個難事，由於沒有多餘資金，可能要降低其他499檔個股持股才能實現，但其他個股比重只要微幅調整，也會造成了大量交易成本。

媒體提問，特斯拉若順利納入標普500指數，那特斯拉權重會是多少？Howard Silverblatt表示，按流通市值加權計算，剔除馬斯克的個人持股，權重可達0.85%，排名成分股第17名，也是全球前25大企業。至於如何看待特斯拉，Howard Silverblatt認為，很多時間科技股多空方都有人支持，但重點是指數必須反應大盤走勢，目前科技股占比25%，金融股則是10%。

至於離指數審議還有不到2個月時間，指數編制委員會會準備什麼事情？Howard Silverblatt透露，為了準確反應股市變化，成分股隨時有機會調整，最終決議將在前5個交易日公布，在那之前不會有任何企業知道自己被納入指數。

Howard Silverblatt指出，特斯拉何時會被納入，目前還沒有時間表，因為委員們還在審議，最終結果將等待報告出爐才得知。Howard Silverblatt也坦承，從沒討論過這麼情緒化的個股，但他們也不支持個股投資人遊說，所有的指數編制都會遵守規定來執行。

(中時新聞網)