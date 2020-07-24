三浦春馬2018年被拍到與三吉彩花一起回家，男帥女美畫面養眼。(取自日網)

三浦春馬身亡震驚日本演藝圈。(取自三浦春馬IG)

日本30歲男星三浦春馬曾演出電影《戀空》、《進擊的巨人》等話題作品，本月18號下午傳出於住家身亡，並在更衣間內被發現遺體，死訊震驚日本演藝圈。曾與他傳出緋聞的24歲日本女模三吉彩花，昨日晚間也在社群網站以限時動態表達了近日心情，令粉絲看了憂心不已。

因拍攝周杰倫《說好不哭》MV受到矚目的日本女模三吉彩花，昨晚疑似透過限時動態，表達了對緋聞男友三浦春馬逝世心情，「每天都有好好地過著，但請給我一點時間，還未能整理好心情，對不起。」憂鬱文字令粉絲憂心。

三浦春馬2018年被拍到與同經紀公司師妹三吉彩花先在酒吧小酌，之後又一起返家，因此傳出熱戀說。只是今年三吉彩花又爆出與當紅男星竹內涼真交往，小倆口已處於半同居，遭日本網友懷疑有劈腿之嫌，還有人惡劣地留言，痛批三吉彩花與三浦春馬輕生有關。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)