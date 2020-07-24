擁有生技界奧斯卡美譽的「2020臺北生技獎」24日揭曉，藥華藥、全福、長庚醫院分別抱走國際躍進、創新技術和技轉合作等三大項目的金牌獎；另外，銀牌則分別由雃博、正瀚、生技中心獲得；中興大學與亨泰則拿下銅獎。

由台北市政府主辦的台北生技獎，今年邁入第17年，是全台唯一由政府主辦且頒發獎金最高的生技獎項，辦理迄今已頒發192件績優標的，頒發獎金累計達新臺幣9,560萬元，今年則頒發17家績優生技企業技學研單近600萬元獎金。

勇奪今年「國際躍進獎」金獎殊榮的藥華藥，是以其蛋白質藥物-新一代長效型干擾素「BesremiR」全球市場布局亮眼而獲青睞。

藥華的「BesremiR」是台灣首張取得歐洲藥物管理局（EMA）核准的蛋白質新藥藥證，主要應用於骨髓增生性腫瘤疾病罕見疾病患者，該藥已於去年2月取得歐盟EMA藥證，正式於德國、奧地利銷售外，今年也取得台灣藥證，而美國FDA亦在藥證申請審查中。

「創新技術獎」金獎得主的全福，自行開發的「PDSP胜肽創新藥物技術平台」受關注，PDSP具有神經性營養性功能，可促進細胞增生，進而達到傷口癒合和組織新生之目的，全福運用PDSP平台開發之BRM421乾眼症外用藥品，已完成美國臨床二期試驗，未來若上市後潛力可觀；而且該技術平台也可依據不同適應症與病人需求，開發肌肉再生、角膜傷口癒合、骨關節炎等外用藥品及注射藥品。

「技轉合作獎」金獎得主林口長庚醫院，則以其技術移轉專屬授權美國20/20 GeneSystems公司之「以腫瘤標誌及機器學習運算法進行多種癌症篩檢」技術平台出線，該技術已成功開發商品OneTestTM，透過腫瘤標誌、機器學習與醫師判讀三方位結合，可一次篩檢多種癌別，並可透過抽血數據與AI輔助分析，有助於早期癌症篩檢，及早介入治療，提高患者存活率。

另外，銀牌得主中，雃博以兼具減壓材質及自動翻身功能氣墊床組在「國際躍進獎」勝出，正瀚以協助植物順應天然氣候壓力植物生長調節劑在「創新技術獎」項目受關注，而 「技轉合作獎」中，生技中心則以開發靶向腫瘤微環境－新穎之高專一CSF-1R激酶抑制劑勇奪。

至於技轉合作獎及創新技術獎銅獎中，分叨 由中興大學以農業廢棄物循環利用應用於蔬果保鮮之創意構思、亨泰光學以近視防控之角膜塑形隱形眼鏡高分子材料開發勝出。

(工商 )