由東莞市台商投資企業協會（簡稱東莞台商協會）、東莞市台胞台屬聯誼會，及東莞市莞台經濟文化交流中心聯合主辦的「莞香花飄台」東莞台商發展歷史展，24日在台中世貿中心一館開幕，展期至8月2日。該展覽以150張珍貴歷史照片，生動呈現了東莞台商的發展歷史，及東莞經濟文化社會情況，算是難得一見的台商在大陸發跡史。

曾任全國台灣同胞投資企業聯誼會（簡稱全國台企聯）常務副會長的東莞市小牛津教育集團兼東莞TLC國際學校董事長謝慶源表示，早期東莞台商家數約360家，台商最旺時期高達3,700多家，被稱為「天下第一台協」，目前剩下約2,700家。謝慶源目前還擔任海基會顧問，及台北彰化同鄉會執行副理事長等職。

此次展覽內容，主要分為台商協會歷史、地理環境、產業、經濟、文化、教育及兩岸婚姻等幾大部分，並從不同角度講述了台商與東莞風雨同行的的點點滴滴，及東莞成為「世界工廠」的城市魅力。

台商在廣東東莞投資三十餘載，東莞台商不僅親眼見證東莞經濟的快速發展，絕大多數台資企業也緊跟著東莞經濟的起飛，得到了壯大和發展機會。

例如，彰化和美人的百和興業-KY董事長鄭國烟，從早期赴東莞設廠之後，再赴江蘇無錫設廠，在營運規模擴大之後，回台上市，成為鞋材業首家回台上市的台商。鄭國烟指出，他目前擔任東莞台商協會副會長、無錫台商協會會長，及全國台企聯常務副監事長。

東莞台商協會也扮演莞、台兩地同胞交流的橋梁，促進了心靈契合。為讓台灣民眾了解真正的東莞，該協會等單位去年12月也曾在桃園舉辦上述展覽，廣獲好評。

由於台灣中部地區是台商大本營，東莞台商協會24日在台中世貿中心一館，舉辦「莞香花飄台」東莞台商發展歷史展，希望更多的台灣民眾了解大陸及東莞的現況，也期望有更多的台灣同胞，來東莞加入創業、生活，以促進兩岸間深入交流與互動。

今年初，受到新冠肺炎影響，莞、台之間交通未能全線恢復，該協會向東莞市委、市政府反映台商、台胞返回東莞的問題，因受到高度重視，共協助1,326名的台胞，陸續安全、有序及健康地返回東莞。

(工商 )