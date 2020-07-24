新聞深喉嚨

振興三倍券發放，許多店家紛紛推出活動響應，有家便利商店甚至推出3000元三倍券換4000元隨取卡。資深媒體人黃暐瀚表示，大賣場、便利超商，是此次活動最大受益者。

黃暐瀚在中天政論節目《新聞深喉嚨》指出，我們今天要用三倍券，是為了要去救這些受到影響的攤商。但是真正最後獲利的，包含一家便利商店，可用3000元三倍券換4000元隨取卡。像這樣的狀況如果變多，便利超商在這次疫情過程當中，受影響其實是少的，可是現在因為這樣的設計關係，它回收三倍券的量，可能不少。

黃暐瀚表示，這次做三倍券和動滋券等等，是為了要救受疫情影響的各行各業。但是最後可能是受影響的各行各業，被幫助的不多。反而是大賣場、便利超商，是最大受益者。

黃暐瀚指出，政府希望大家看到政府的努力，有在做事，可以給政府一點讚美，但這過程中，兌換的複雜，加上很多人有的拿到、有的沒拿到，那種差別感，對政府的感謝其實也不多，這次大家對政府滿意度才6成多。

(中時新聞網)