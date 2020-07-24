女子幫昏迷老翁急救(影片源自Youtube)

韓國一名老翁，日前走在街頭卻突然昏倒，情況危急一度出現斷氣，一名年輕女子見狀立即上前實行心肺復甦，技巧相當熟練，等到救護車到現場後，她仍積極幫忙醫療工作，醫療人員好奇詢問身分，女子僅說一句「我是護士」，當醫療人員想向她道謝時，發現她已經離開。

女子救了老翁一命後，隨即帥氣離場，消防署積極想找到這名女子，感謝她協助救人，經過幾天尋找，這名女護士寫信給消防署，內容說道當天她從首爾回蔚山老家，走在路上突然看到老翁昏倒，因此本能被激發跑到老翁旁邊，「當時他生命跡象不穩，抓不到脈搏、呼吸也不穩定，我只好施行4到5分鐘的心肺復甦術」。

女護士非常謙虛，在信中提及「只是盡本分」、「這是我該做的事」，她也分享令人難過的經驗，表示以前曾幫病患去除心室纖維顫動，但仍無法挽回生命，只能讓家屬好好送他們最後一程，當時幫老翁急救後，聽到他恢復生命跡象，「終於卸下心裡的重擔」。

根據外媒報導，這名年紀約20多歲的女護士，在首爾峨山醫院任職，同時女護士也感謝在場幫忙打電話報警、以及快速趕到現場的醫療人員。

(中時新聞網)