台南新市一名9個月大男嬰被爺爺餵食龍眼肉卻噎住喉嚨，全家人情急之下連忙伸手要挖出龍眼肉，雖然最後順利取出，卻也造成男嬰嘴巴受傷、滿口鮮血，送醫後幸無大礙。

23日晚間9點多，台南新市區一名男嬰的爺爺在吃龍眼，也想讓寶貝孫子嚐一口，龍眼汁有先把籽挖掉，但沒想到孫子不小心把整塊龍眼肉吸進去，就卡在喉嚨，當下家長用手伸進男嬰嘴巴裡挖出龍眼肉，但男嬰細皮嫩肉的，反而被挖傷。

男嬰的奶奶抱著寶貝孫子心急如焚地向醫護人員求救，所幸龍眼肉已取出，只是男嬰嘴巴有小傷口，才會滿口鮮血，治療後並無大礙。

對此，台南新市消防分隊隊員王景煌提醒家長，除了不要胡亂餵食之外，也講解若遇到類似情況要如何排除口中異物，「首先將嬰兒背朝上，大人的手托住嬰兒下巴，然後把他反過來支撐住朝背部拍5下，然後轉過來確定他的呼吸狀況，這時候一定要把嬰孩托住，因為嬰孩是沒有什麼支撐力的。」使用正確的急救方法，才能避免對孩子造成2度傷害。

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(中時新聞網)