大陸河南商丘市日前發生一起跳樓案件，有名丈夫因賭博輸錢遭人上門討債，他心情不佳之下，便多次向妻子施暴，妻子忍受不了毆打，打算逃離卻沒有成功，她最後選擇從2樓一躍而下求生，不過卻造成全身多處嚴重骨折，甚至因傷及腰部脊椎，導致她的雙腳癱瘓，至今尚未離婚成功。

根據《澎湃新聞》報導，劉姓女子和丈夫是高中同學，倆人於2017年5月結婚，起初丈夫都對她百般體貼，孰料1年後整個人卻變了調，他因沉迷賭博欠了一屁股債，將滿腹怨氣發洩在妻子身上，第一次施暴是在孩子4個月大的時候，第二次家暴則是在2019年8月13日。

丈夫心情不好就會施暴洩憤。（圖／翻攝自澎湃新聞）

當時劉女為了逃離丈夫的虐打，便從2樓窗戶跳下，她強調「不是自殺，我是逃命！」但摔到地面後造成劉女的左眼眶、腰椎、胸椎等9處嚴重骨折，且因腰椎爆裂性骨折伴椎管狹窄，導致她的雙腳全都癱瘓，目前已住院治療11個月，需靠輪椅才能外出移動，鑑定報告指出劉女已達一級輕傷。

劉女全身上下有多達9處嚴重骨折。（圖／翻攝自澎湃新聞）

劉女提出離婚訴訟後，今年7月14日首次開庭，但丈夫不願意接受離婚，法院認為雙方意見不統一，待刑事判決出爐後再審；而檢察院指出，跳樓與毆打行為有關聯，依故意傷害罪對丈夫提起公訴。令人震驚的是，公公曾威脅施壓，如果劉女害丈夫被關進監獄，他就會殺了孫子報仇，一家人簡直是惡魔。

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(中時新聞網)