仗節山堂，暗夜密會，一道源自魙域的封印，洩漏八鋒郡王墨人身分，畫疵骨醜以此要脅向南宮，替己一除鬼齋狐、玉龍隱士、西窗月三大仇敵，向南宮沉吟片刻，竟是慨然答應！另外，西窗月無意間從向小簪之口，得知向南宮涉有奪魔筆之嫌，準備與鬼齋狐一同前往仗節山堂。三人衝突，一觸即發！

密洞內殺機叢生，奪筆負傷的神煌耀世，遭遇瑯都夜王、東皇雪率兵圍殺。本是一脈相生，卻成父子相殘，雙方劍起刀落，招不容情，眨眼間，已是數番生死輪迴！

血仇難解，恩怨了斷，八歧邪神獨對俠儒無蹤尹瀟深與淒城，為保淒城，俠儒無蹤豁命相搏。兩人三度交戰，八歧邪神意外察覺，尹瀟深體內潛藏的祕密，獄婪主動說出自身弱點，尹瀟深內心覺悟，極破真元欲與獄婪同歸於盡。

鬼智布死局，君奉天踏入聖路之扉，眼前竟是昔時九天玄尊對抗太曦神照之景象。為徹底消滅罪惡根源，太曦決心重啟秩序，行使聖殤之權，九天玄尊無力回天，君奉天再化天虓皇，父子同運玄黃極創之能，而這段似真似幻的考驗，又藏有多少苦境秘史？破壞神厄禍與太曦神照，究竟有什麼恩怨？欲知詳情，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂天越》第19章：父子情深，傳承的真諦；第20章：血仇。

(中時 )