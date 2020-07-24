美國電動卡車新創公司尼可拉（Nikola）在亞利桑那州柯立芝的索諾拉沙漠邊緣，投資6億美元開始興建其首座美國廠，計劃明年生產半掛式電動卡車，2023年生產氫燃料電池卡車。

該廠占地430英畝，距離鳳凰城1個小時車程。完工後可為2條組裝線，提供100萬平方英尺的作業空間，每年可生產3.5萬部卡車。其準備明年生產半掛式電動卡車Nikola Tre。

尼可拉創辦人兼執行董事長米爾頓（Trevor Milton）說，公司現在除了有財力蓋廠，還有技術與生產計劃。

尼可拉6月初在那斯達克借殼上市後，股價曾逼近80美元，儘管周四大跌逾7％收33.94美元，但公司已順利上市籌措資金實現其生產計劃。

尼可拉估計明年銷售額1.5億美元。隨著產量大增，2024年會賣出或出租7,000輛電動卡車，和5,000輛氫燃料電池卡車，銷售額合計將大增至32億美元。

目前尼可拉在推動氫燃料大卡車商用化的技術上，領先現代汽車、豐田、戴姆勒和富豪等車商。儘管在電動卡車上將會跟特斯拉硬碰硬，但尼可拉認為其在長途半掛式電動卡車市場上可超越特斯拉。

米爾頓預期尼可拉未來的電動卡車出貨量會高於氫燃料電池卡車。

(工商 )