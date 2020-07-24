金管會宣布自2020年8月1日起，新納入興櫃公司之董事或監察人，若有操縱、內線交易或詐欺等破壞市場交易秩序之行為，投保中心得代為提起代表訴訟、解任訴訟。同時對已卸任的董監事都有提起訴訟的權限，一經判決解任，無論離職與否，起訴日起三年內不得再當上市櫃、興櫃董監事。

金管會表示，投保法於2020年5月22日立法院通過，同年6月10日總統公布，並經行政院定2020年8月1日起施行。這次修正第10條之1、第19條及第26條等3條文，並增訂第10條之2及第40條之1等2條文。

修正重點為明訂操縱、內線交易或詐欺等破壞市場交易秩序之行為，為保護機構提起代表訴訟、解任訴訟之事由，並將興櫃公司之董事或監察人納入保護機構得提起代表訴訟、解任訴訟之範圍。

此外，也增訂保護機構對公司已卸任董事或監察人有提起代表訴訟之權限，另就同一基礎事實應負賠償責任且有為公司管理事務及簽名之權之人，得合併起訴或為訴之追加。同時保護機構訴請裁判解任事由不以起訴時任期內發生者為限，被訴之董事、監察人經裁判解任確定後，3年內不得充任上市（櫃）或興櫃公司之董事、監察人。金管會表示，投保法修正與健全證券期貨市場發展及保障投資人權益有密切關係，已請投保中心邀集證券期貨相關單位共同規劃及執行宣導事宜，並請證交所及櫃買中心轉知各上市（櫃）及興櫃公司投保法施行日期，俾利投資人、上市（櫃）及興櫃公司董監事了解修法相關內容。

金管會同時也預告為配合證交法有修改，因此修正「證券發行人財務報告編製準則」，規範上市上櫃公司應於年度個體財務報告增加揭露監察人酬金資訊及公司薪資報酬政策。

(工商 )