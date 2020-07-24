美國西部與南部的新冠肺炎疫情迅速擴散，讓全美累計確診數在7月7日突破300萬人水準後，才經過約兩周時間即在周四突破400萬人水準，而且周二到周四之間，連續三天單日死亡數逾1,000人，顯示美國疫情愈來愈嚴重。

根據路透資料顯示迄周四止，美國累計確診數達405萬4,199人，累計死亡14萬4,315人，均為全球最高國家。全球累計確診1,557萬7,209人，累計死亡63萬3,071人。

美國周二到周四的單日死亡數分別為1,141人、1,135人和1,122人，雖然只有4月平均單日死亡約2,000人的一半，但不少地方單日死亡數不斷創新高。

像周四單日死亡數，佛羅里達、田納西和加州分別為173人、37人和157人創新高。德州死173人為第3高紀錄。

美國在1月22日出現首宗確診病例後，累計確診數要在98天後才達到約100萬人水準。但在7月7日突破300萬人水準後，卻只用了16天時間就增加約100萬人，讓周四累計數升破400萬人水準。

按照美國去年底約3億2,820億人口計算，相當於每82個美國人裡至少1人確診。疫情爆發以來平均每小時新增確診逾2,600人為全球最高。

(工商 )