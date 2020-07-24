最近全台持續飆高溫，各地氣溫紛紛創入夏新高，在新北市瑞芳區龍洞社區23日下午，就發生一起火燒車意外，經初步調查，疑似車主在車內留有「含有電池」的物品燃燒所致，臉書「海巡署長室」就提醒5種易燃危險物品，千萬不要在夏天放在車上。

根據海巡署長室表示，當時接獲報案後，馬上趕道現場，現場就看到車子已燒成一團火球，當下同仁毫不遲疑地拿起滅火器進行初步滅火；消防人員到達後，接手將車上火勢撲滅。

海巡署長室就指，今年夏天豔陽毒辣，23日台北更飆出39.7度的歷史高溫，更別說悶熱的車內，在太陽光直射加溫下，溫度時常超過50度，「如果你的車內放著這幾樣危險物品，好不容易存到錢買的愛車，可能就會被燒成一堆廢鐵」，包括手機、行動電源、芳香劑、香水、眼鏡、寶特瓶、打火機等等。海巡署長室呼籲駕駛們在這個夏天，一定要檢查車內物品；並永遠記得下車時，要把「手機、行動電源」一起帶走，否則很容易產生可怕都火燒車。

新北市瑞芳區龍洞社區23日下午，就發生一起火燒車意外。（圖／海巡署長室臉書）

海巡說明易燃物品如下

1、手機：在「超過50度」的高溫車內，手機外殼可能會開始變形，鋰電池內部熱反應也會不斷增加累積，最後爆炸燃燒。

2、行動電源：內建多顆「鋰電池」，同樣無法承受車內高溫，隨時會產生起火意外。

3、芳香劑、香水：很多人喜歡讓車內充滿香味，但其中的「酒精成分」卻總是被忽略，在高溫的狀態下，仍有可能造成火燒車意外。

4、眼鏡、寶特瓶：透過太陽穿射，在一定角度下，「聚光」會讓熱點產生高溫，導致火勢發生。

5、打火機：不管什麼材質，內部都一定含有「正丁烷」燃料，在高溫悶熱下，難保不會起火。

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(中時新聞網)