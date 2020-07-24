生技業再度掀起投資熱潮，使得今年上半全球共有26家製藥新創公司舉行IPO（首度公開募股），讓今年將邁向生技業有史來新股上市最強勁的一年。

根據矽谷銀行（Silicon Valley Bank）的統計，若按該速度計算，今年生技IPO件數有望超越去年50家，並逼近2018年的55家歷史高點紀錄。

因抑制疫情擴散所實行的多項封鎖措施，雖然令今年多個產業陷入不振，不過生技醫療趁勢崛起，特別是許多生技業者正競相研發疫苗與治療藥物，並且在同時還獲得政府大力奧援。

Longwood基金合夥人史坦伯格（David Steinberg）表示：「目前的創新正出現前所未有的高度」。他在最近才關閉1.7億美元的生技醫療創投基金。

在過去選舉年期間，投資者多預期生技IPO將陷冷清，這主要是總統競選人多以高藥價作為吸引選民的議題。不過今年製藥業者為打擊新冠病毒所進行的努力，反使該產業格外受到青睞。

甚者，Maverick創投公司總經理巴塔查亞（Ambar Bhattacharyya）補充，今年4月初Zentalis製藥公司等IPO帶來的成功，也引發後起之秀跟進上市。總部位於紐約的Zentalis當初以每股18美元掛牌，如今股價約在42美元。

(工商 )