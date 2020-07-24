LUXGEN去年推出URX「5+X休旅新物種」，即以多功能車款為定位，持續蟬聯國產七人座SUV銷售冠軍；品牌近期再推出「URX 5+1樂活款」，將車輛定位為全能生活王、多用途樂活的新夥伴，亦是唯一原廠兼具福祉功能的SUV，車主可透過各種功能操作，創造出郊遊野餐、創意市集、輪椅上下等不同生活場景，豐富全齡用車生活。

UXGEN URX 5+1樂活款具有「便利伸縮式斜坡板」與「平整化空間設計」兩大特點，前者具有300kg承重能力，後者則是在未放置輪椅時，可保有靈活載物彈性。搭配使用時，不論野餐郊遊、毛小孩的樂趣踏板，只要加裝專用支架，更可以做為購物與擺攤創意市集的好幫手。

納智捷已看到高齡化社會的用車需求，URX 5+1樂活款搭載榮獲德國IF設計大獎的「LUXGEN Quick Lock易扣」輪椅快扣裝置，讓輪椅乘客可7秒輕鬆上下車，這套系統提供更加安全穩固的「輪椅三點式ELE安全帶」固定機制，能迅速將輪椅鎖附固定安穩不搖晃。

實際操作體驗，可感受品牌對於用車場景的深入觀察，包括如何兼顧輪椅乘客的安全及平常載物需求，伸縮式斜坡板雖有一定的重量，但是女性可以負荷的；特別設計的平整化結構，讓一般載物時更為得心應手。

LUXGEN URX 5+1樂活款共提供有URX 5+1樂活智行款（86.8萬元）及URX 5+1樂活環景款（96.8萬元）兩種選擇。現在入主URX全車系，再享高額購車金、3萬元保險抵用金、原廠導航、MAXPRO全車隔熱紙、造型無線吸塵器、舊換新5萬不必等；指定車型免費升級腳踢感應電動尾門。

LUXGEN URX 5+1樂活款與五人座車型擁有類似的外觀設定，優雅大器。（陳大任攝）

若需乘坐輪椅，也能輕鬆上下車。（郭吉銓攝）

伸縮式斜坡板具300kg承重能力。（郭吉銓攝）

Quick Lock易扣輪椅快扣裝置。（郭吉銓攝）

行李廂平整，方便擺放各式行李。（郭吉銓攝）

斜坡板加裝支架即變成行動餐桌。（郭吉銓攝）

斜坡板操作簡便，女性也能完成。（郭吉銓攝）

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