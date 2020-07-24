市場研究機構IHS Markit24日公布，歐元區7月綜合採購經理人指數（PMI）初值由前月的48.5大幅攀升至54.8，創下2018年6月以來新高，顯示在經濟逐步解封之下，歐元區商業活動強勁復甦。

歐元區7月綜合PMI為2月以來首度高於50榮枯分界線，亦遠優於市場預估的51.1。製造業PMI由47.4升至51.1，改寫19個月新高。服務業PMI由48.3升至55.1，創下25個月新高。

IHS Markit首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）指出，隨著歐元區持續重啟經濟並放寬防疫措施，使得該區企業第三季有個振奮開頭、產出增速創下逾兩年新高，且需求顯現復甦跡象，可望減緩就業職位流失速度。

IHS Markit同日公布，美國7月綜合PMI由前月的47.9升至50，創下6個月高點。7月製造業PMI由49.8升至51.3，服務業由47.9升至49.6，同創6個月新高。

威廉森表示，美國商業活動趨於穩定雖是好消息，但成長速度受到新防疫措施的拖累，其中以服務業受創最深、營業成本因防疫出現7年以來最大增幅。

(工商 )