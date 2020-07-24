黃金現貨價24日盤中上漲0.3％，每盎司報1,892.32美元，略低於23日創下的9年高點1,897.91美元，但仍有機會叩關1,900美元。紐約8月期金揚升0.1％，每盎司報1,890.9美元。中美外交衝突升級，加上新冠疫情衝擊經濟擔憂持續，市場籠罩濃厚避險情緒，帶動金價持續上攻、本周以來累漲逾4％。

(工商 )