中美衝突加劇 避險情緒推升金價 22:422020/07/24 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 黃金現貨價24日盤中上漲0.3％，每盎司報1,892.32美元，略低於23日創下的9年高點1,897.91美元，但仍有機會叩關1,900美元。紐約8月期金揚升0.1％，每盎司報1,890.9美元。中美外交衝突升級，加上新冠疫情衝擊經濟擔憂持續，市場籠罩濃厚避險情緒，帶動金價持續上攻、本周以來累漲逾4％。 (工商 ) #避險情緒 #金價 #每盎司 #中美衝突 #加劇 也許您會感興趣 財經熱門新聞 慘爆！美晶片廠跪了 7奈米求救台積電？ - 財經 內部人倒貨訊號曝光！專家點名這幾檔要散戶注意 - 財經 400快了…下一步？專家爆台積電「恐怖天花板」 - 財經 巨頭殞落！英特爾7奈米慘摔跤 勁敵找台積電衝破市占高牆 - 財經 陸美衝突加劇！那指開盤跌近2％ 台積電ADR獨強飆漲10％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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