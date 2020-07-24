新冠肺炎疫情造成美國硬幣短缺，美國鑄幣局呼籲民眾多花硬幣，促進硬幣流通。

美國鑄幣局23日發布聲明稿表示，美國的硬幣供應充足，但流通速度緩慢意味著部分地區需要硬幣時，無法取得足夠的數量。

疫情期間，社交距離措施讓民眾減少開支，或是透過線上購物，使用硬幣的機會降低，造成市場上流通的硬幣減少。美國許多商家在店門口張貼告示，請消費者自備零錢，因為美國現正面臨硬幣短缺。

鑄幣局懇請美國民眾多使用硬幣，以加速硬幣流通，協助美國解決硬幣短缺問題。鑄幣局在聲明稿寫道，「鑄幣局是解決問題的辦法之一，但我們需要你的幫助。」

鑄幣局要求民眾盡一己之力，在購物消費時多使用硬幣，讓更多硬幣回流市場。

不符合銀行開戶資格和申請信用卡的民眾，以及無力支付交易處理費的小商家，是這場硬幣危機最大的受害者。

鑄幣局指出，現金是數百萬美國人唯一的支付工具，而且現金交易需要硬幣找零。「我們懇請美國民眾開始使用硬幣、將硬幣存進帳戶，或是到金融機構兌換成紙鈔，或到換幣機換錢。每個人盡己之力，就能解決美國的硬幣供給問題。」

美國聯準會（Fed）6月率先表示，新冠肺炎疫情「嚴重中斷」硬幣流通。雖然硬幣流通中斷被稱為「硬幣短缺」，但哥倫比亞商學院助理教授Yiming Ma向媒體表示，「中斷」一詞更適合用來描述目前的狀況，「一旦硬幣回復流通，問題也就迎刃而解。」

根據鑄幣局數據顯示，2019年83％的新硬幣在零售活動和第三方處理商之處流通。鑄幣局計劃在未來幾個月每月鑄造16.5億枚硬幣，數量遠遠高於2019年每月平均的10億枚。

(工商 )