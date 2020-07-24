高雄市長補選，國民黨候選人李眉蓁被爆論文抄襲，風波越演越烈，她含淚宣布，放棄中山大學碩士學位。一份最新民調，竟僅14%的人認同此作法可為選情止血。名嘴李正皓認為李眉蓁現在的狀況，會讓整個國民黨陷入危機當中，所以他建議李眉蓁「放棄選舉」，也就是冷處理選舉。

李正皓在政論節目《台灣最前線》中表示，據《聯合報》所作的一份民調，只有14%的人認同李眉蓁的作法，勇於認錯才能趕快為選情止血；67%的人則表示不認同，這是一個閱讀受眾比較藍的煤體，連藍營的人都只有14%的人認同。

李正皓認為，李眉蓁錯過兩次止血機會。第一次機會是禮拜二的時候，論文被爆抄童振源4頁。她那時就算搞不清楚論文是誰寫的，回去趕快翻一下，趕快了解一下，到底是真的還是假的，就可以第一次止血，卻想要冷處理；第二次是隔天，週刊爆料抄襲96%、抄了100多頁的時候，她早上開57秒記者會，沒道歉，還嗆總統蔡英文。

他指出，第三次，李眉蓁才在流淚，都太遲了。他提醒李眉蓁，她如果繼續跑行程，假裝沒事，讓大家繼續堵她麥，就是不回答，離2022年議員選舉，時間非常近，近到大家不足以淡忘這件事，第一時間她就會被大家挑戰論文這件事，而且他相信民進黨或時代力量絕對會在那一席放年輕刺客，到時恐怕連議員選戰都會掛了。

李正皓強調，李眉蓁現在的狀況會讓整個國民黨陷入危機當中，她周六成立競選總部，朱立倫等人若被堵麥，可能都要幫李講話，所有人都跟李眉蓁綁在一起。因此他具體建議李眉蓁

「放棄選舉」，就是冷處理選舉，什麼行程也不跑，然後讓國民黨可以止血。

(中時新聞網)