一家研究各種病毒帶原動物的機構指出，許多研究人員都把追查新冠病毒來源的目光放在中國大陸之上，現在看來很可能是找錯方向了。英媒《經濟學人》引述多位學者指出，新冠病毒較發源地很可能是東南亞國家，例如緬甸、老撾和越南等國。這些與大陸接壤的國家按理應該受到新冠疫情的嚴重打擊，但感染人數卻非常少，而且政府沒有採取嚴厲的封鎖政策，可能的解釋是他們早已具有一定的免疫力。

英國媒體《經濟學人》報導說，非營利學術機構生態健康聯盟（EcoHealth Alliance）負責人達薩克（Peter Daszak）指出，在大陸追查新冠病毒來源時應該更多地注意大陸的鄰國，尤其是東南亞國家。一般研究認為新冠病毒來自於蝙蝠，因為它們帶有各種與SARS相類似的冠狀病毒，中國大陸南方的雲南省最近引起了病毒學家的注意，因為那裡發現了與新冠病毒最接近的病毒，因此學者們認為，或許新冠病毒的起源根本不在中國大陸，而是在與雲南等省接壤的緬甸、老撾或越南。

他指出，2003年的SARS疫情結束後，科學家們投入了大量精力研究冠狀病毒。他們的研究機構也從近1.6萬隻的蝙蝠身上取樣，發現了上百種與SARS接近或相關的冠狀病毒。現在已知在大陸棲息的一些蝙蝠帶有冠狀病毒，也似乎特別易於傳染給人類。

但是，達薩克說，科學家們過去很少在東南亞國家中抓取蝙蝠樣本，學術界對於東南亞蝙蝠的關注與瞭解較少，應該將調查新冠病毒起源的範圍擴大，不只局限於中國大陸，應該要對大陸以外各國的野味市場、農場、交易者和獵人做採樣分析。

另一家病毒研究機構惠康信託基金（Wellcome Trust）負責人法拉爾（Jeremy Farrar）也持相同觀點。他認為，新冠病毒或者是其它與之接近的冠狀病毒，很有可能早已潛伏在東南亞國家和大陸華南地區多年，現在只是需要確認一下中間宿主即可。

牛津大學的醫學教授貝爾（John Bell）則提供了他觀察到的一個有趣現象，他說，很多認為越南應該成為新冠疫情的重災區，因為它與大陸接壤，但是結果卻恰恰相反。他指出，「越南的人口接近1億，但是只有300多的確診病例，死亡病例為0。更讓人感到驚訝的是，越南政府其實並沒有採取十分嚴厲的封鎖政策。」

貝爾認為，目前還沒有人能夠解釋越南的新冠感染率為何如此之低的原因，可能的解釋是越南民眾對新冠病毒或者其它的冠狀病毒已經有了一定的免疫力，所以疫情開始的時候，並沒有在越南造成較大的破壞力。而當它傳播到了大陸華中地區，當地民眾對此沒有免疫力，所以新冠病毒的威力就顯現出來了。

《多維新聞》指出，越南截至7月23日為止，該國累計確診新冠肺炎412例，治癒365例，仍然保持著0死亡的紀錄，已連續3個多月沒有發現本土或社區傳播病例。

(中時新聞網)