新北市新莊區一名59歲患有失智症的男子，日前晚間在中平路與立信五街口跌倒，當時一名高挑女警上前幫忙，調查男子家庭背景，發現男子與85歲老母親住在泰山，因此女警決定送男子返家，老母親一見到女警相當驚艷，原來這名身高180公分、外型甜美的女警，有著「新莊最美女警」的稱號。

朱孟柔外型高挑亮眼(圖/警方提供)

59歲的胡姓男子，因為在家無聊感到有點悶，因此拿著雨傘當拐杖自行出門，結果在新莊區迷失方向，最後體力不支跌倒，路過民眾趕緊幫忙報案，女警到場後透過警方系統調查，原來胡男住在泰山，與老母親相依為命，女警不忍老母親出門接兒回家，決定開警車送胡男返回泰山。

這名溫暖的女警，是24歲的朱孟柔，不僅外貌相當漂亮，更是擁有180公分模特等級的身材，就讀警專時就不乏許多追求者，畢業後朱孟柔在新莊警分局中平派出所任職，熱心的她經常幫助有需要的民眾，深受同事們喜愛。

(中時新聞網)