新北市新店警分局巡官兼副所長柳毓平及警員黃中正日前夜間執行巡邏勤務時，接獲通報「民眾劉小姐稱其吳姓男友於新店區中正路附近傳送意圖輕生訊息及喝農藥照片，請求警方協助。」

警方獲報後立即趕赴現場，未發現任何異常，持續與報案人劉女聯絡，劉女表示：「男友駕駛自小客貨不知去向，恐有自殺意圖。」警方調閱吳男手機基地臺定位位置仍未移動，於定位位置附近地毯式的搜尋，於晚間11時20分在新店區溪園路101巷口尋獲吳男。

經深入了解，獲悉吳男市區往返機場計程車司機，近期受疫情影響，工作不順，已連續4個月未有收入，因經濟壓力大導致心情鬱悶，獨自在車上沉思，精神狀態正常，未有外傷，車上亦未發現農藥。

警方見吳男心神不寧，為避免憾事發生，當場邀請其至該所並提供飲水，陪他聊天，開導其勿做傻事，臨走前柳等2員自掏腰包給予吳男少許資助並護送其返家。

(中時 )