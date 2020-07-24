元大銀行今日召開董事會，通過總經理莊有德升任元大銀行副董事長，總經理將由元大銀行資深副總經理卜繁聖升任。

元大銀行將借重莊有德經營管理長才，協助經理部門提高營運效能；卜繁聖對於金融交易與財務管理方面具有高度敏銳，未來將在元大銀行嚴謹的法令遵循制度與風險管理機制下，持續推動跨部門、跨子公司及跨境間整合，以「均衡業務結構、分散獲利來源、資本運用效率化」為經營主軸，提升營運績效，持續成長。

莊有德在元大集團服務多年，曾任元大證金董事長、元大金控執行副總經理與元大銀行董事等職務，長期擔任要職，熟稔整體營運發展。2018年2月起擔任銀行總經理，任內積極整合元大與大眾合併業務，合併首年，元大銀行總資產規模逾1.3兆元，實質獲利突破100億元，排名民營銀行第七大。

元大銀去(2019)年稅後純益100.46億元，全年每股稅後純益EPS 1.36元，創歷年新高。在安侯建業(KPMG)「2020臺灣銀行業報告」中，元大銀行資本適足率15.64％，高於法定標準10.5％；今年上半年在市場環境風險升高下仍穩守營運，前6月累計稅後盈餘為45.13億元，EPS 0.61元。

(中時 )