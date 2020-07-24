陳嘉行嗆李眉蓁抄襲，卻遭藍委打臉，引起PTT網友討論。

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁論文抄襲疑雲，目前也在中山大學讀碩士的藝人「焦糖哥哥」陳嘉行發表言論砲轟李眉蓁。不過，藍委李德維24日指出，陳嘉行是靠所謂「焦糖條款」資格讀研究所，此事在網路上引起熱議，許多網友看到直呼陳的行為笑死人。

日前李眉蓁遭爆論文抄襲，引來正在中山大學社會研究所的藝人「焦糖哥哥」陳嘉行在臉書上砲轟李眉蓁抄襲。不過，藍委李維德24日在臉書上表示，僅有高中學力的陳嘉行，是靠著和「吳寶春條款」類似的資格讀研究所。

李德維進一步指出，「吳寶春條款」中的「專業領域具卓越成就表現」並未具體規範，實務上交由各系所自行擬定，於是真正的爭議就在於中山大學社會系竟然近乎為陳嘉行量身打造了：「熱心公共事務，臉書追蹤達十萬人以上，深具社會影響力者。」這樣的「焦糖條款」。對此，陳嘉行則回應，有問題請去詢問校方。

陳嘉行批評李眉蓁，但卻被藍委打臉的新聞，在PTT上引起熱議，網友們紛紛留言回應表示，「笑死 完全無法反駁」、「笑死 這種有什麼資格降嗆人」、「笑死，想出來帶風向轉移焦點..結果被噴到爆、「笑死10萬粉就能入學」、「笑死，原來有這種條款」。

(中時新聞網)