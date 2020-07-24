疑似士檢書記官PO文抱怨士檢對偷拍案的處理。（翻攝臉書「靠北書記官）

士林地檢署發生保全偷拍事件，30多歲的汪姓保全，本月15日利用巡邏勤務之便，潛入新大樓偵查庭的女廁，藉機偷拍1名女行政人員如廁，但汪進入女廁時，有被1名法警發現，立刻將他叫出質問，檢警除查扣他的手機，也到汪的住處搜索，全案依妨害秘密罪送辦。

據了解，汪男是士檢委外的保全公司員工，平時負責士檢大門口的維安管制，以及大樓外的巡邏工作，不允許進入偵查庭。

汪男當天違規潛入大樓內女廁，但進入時被法警發現，立刻前往女廁外，質問汪「你在裡面做什麼？」，並立刻通報士檢。

據了解，女廁當時有1名行政女職員正在如廁，汪被活逮時，一度辯稱走錯地方，事後遭查扣手機，住處也遭搜索，訊後被依妨害秘密罪送辦，以5萬元交保，保全公司也立刻將汪解職。

但士檢處理此案卻遭來部屬非議，有匿名者在臉書「靠北書記官」粉絲團PO文，指高層下令大家封口，絕不可以轉傳或揭露此案，以免對機關形象造成傷害。

內文還抱怨「高層不想辦法要員額，每天灌輸我們省錢，再把錢花在這種沒辦法把關的外部保全，出事後再敷衍說有高度重視。」、「但除了辭退該保全外，也不會有什麼積極作為。」

該文更抱惌：「去地檢署開庭會被偷拍，（以前）開完庭有人被潑酸，還有人敢去嗎？」對士檢的相關處置十分不滿。

(中時 )