論文網站，近1天熱門點閱排行榜前5名。（圖／翻攝自 台灣博碩士論文知識加值系統 網站）

李眉蓁的論文門引發網友爭相搜尋個政治人物的碩士論文，引發一波「抓鬼風潮」，多位政治人物的論文都衝上搜尋排行榜的前5，但是在這波衝榜潮中卻有一篇民間論文的排名仍屹立不搖，這篇論文的標題讓網友驚呼：是老司機！

「台灣博碩士論文知識加值系統」中，民眾黨立委蔡璧如、準監察院長陳菊、李眉蓁、雷政儒等人的論文都遭到好奇的網友翻閱，衝上點閱排名的前5名，但儘管有這麼多位政治人物的論文異軍突起，但仍有一位民眾的論文維持在榜上，該論文出自台北大學碩士張榮哲，題目為「大台北地區旅遊樓鳳新興性產業分析」。

而「台灣博碩士論文知識加值系統」的系統設定中，限制每一篇論文的點閱次數最高都只能有501次，所以實際上前5名的論文並沒有前後之分，因為點閱次數通通破表了！

該論文的老司機碩士張榮哲目前就職於新北市警三峽派出所，該論文為其台北大學犯罪學碩士的畢業論文，他說，選擇這題目，是因近年竄起一樓一鳳的色情產業，值得探究；加上從事警察工作能訪問到嫖客、雞頭、掮客、應召機房業者，與指導教授討論，在兼顧研究倫理下，從業者每天的LINE攬客訊息，分析賣淫人數、國籍、價錢，加上訪談，完成105頁論文。

他直言性產業龐雜，基層員警掃黃只是末端，無助於改變現狀。同事知道他專精，他樂於分享，猶如派出所的「色情專家」；其論文還獲司法官學院選為傑出論文獎，他說等孩子大一點，有機會還想攻讀博士，挑戰自我。

(中時新聞網)