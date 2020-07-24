高雄巿長候選人李眉蓁論文涉抄襲，媒體人趙少康爆料，是國民黨自己人放的消息，是要剷除李眉蓁未來選立委，對此，李眉蓁24日接受聯訪時強調她不清楚，她尊重前輩，但對他們的意見不予評論。但民進黨立委陳亭妃則認為，以趙少康對國民黨的了解，他說的恐怕是真的！

趙少康昨在廣播節目「趙少康時間」中提到， 舉例而言，假如李眉蓁未來要選立委 ，但因為她選市長後最有可能出頭、知名度大增，不然之前誰知道她?且知名度對選舉有利，所以她的對手，也就是可能的競爭者，就有可能不希望她選得好、不希望她出頭，這道理就這麼簡單。

陳亭妃受訪時提到，在單一選舉，甚至是市長這種眾所矚目的選舉中，每個候選人會受到的檢驗本來就是高強度的，肯定會受到所有人的目光，而對於趙少康的說法，陳亭妃表示，以趙少康對於國民黨的了解，他很清楚國民黨的環境、方向，「他恐怕說了一句真話。」

(中時新聞網)