資料照片

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁，近日深陷碩士論文抄襲疑雲，她23日落淚道歉，並發布聲明放棄中山大學碩士學位。對此，金色力量黨黨主席、前台北市議員童仲分析，李眉蓁會出現這樣的問題，有2個原因，一是遇到騙老闆的槍手；二是遇到對政商名流放水的XX。

童仲彥24日在臉書上表示，「有多少人透過關係論文這樣抄？還可被集體放水過關的？阿童該理理沒真的學歷了！」並在談論李眉蓁論文風波之前，先曬出他的博士論文題目：「健康安全的性產業：台灣合法性交易專區之實踐」

接著，童仲彥指出，李眉蓁出包的原因有2個：

1.偷懶騙老闆的槍手。極可能是她的Ctrl+C和Ctrl+V助理應付老闆，李眉蓁搞不好到這幾天才看了這論文，不只想不起來，在她腦中根本沒存在過吧！

2.對政商名流放水的XX。我不要指名是什麼組織，或那些人。一般研究生沒被剝幾層皮能畢業嗎？這件事突顯了社會階級的剝奪感，會讓正在讀碩博班的學生幹死！童仲彥還用他弟弟的經歷來說明。

童仲彥批評，「很多政商名流，大字不認得幾個，為什麼在「成功」之後，都「突然」拿到碩博士？」並感嘆還好自己不是在台灣讀碩士，不然會幹死。他還透露讀博士的原因，是為了推動性專區的設立。

(中時新聞網)