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桃園市議員王浩宇目前有著罷免的壓力，罷免運動正轟轟烈烈進行著，而日前他上網路節目為民進黨政府的振興三倍券進行辯護時，與民眾黨發言人楊寶楨發生爭執，脫口說出「民進黨現在也很多敗類」，讓網友笑說「是被逼急了嗎？難得誠實呢！」

王浩宇在節目中為三倍券平反，但遭到同黨的台北市議員王世堅打臉，表示王浩宇的「年紀與政治人格成比例」，他所談論三倍券的問題並不在振興經濟上，而是在手法、方式上做出太多無意義的功夫，勞民傷財，決定政策的人實在太笨！

而楊寶楨表示，王世堅在這個事件上的立場相當令人敬佩，並沒有基於黨內的壓力不敢說真話，而不像是王浩宇一樣，過去深在綠黨時，勇敢批評「民進黨真多敗類」，如今加入民進黨後，卻一直說著政府好、只會看風向講話。

王寶楨的這幾句話似乎是把王浩宇「逼急了」，直呼他是因為民進黨過去某個案子中有貪污，才說那句話，「現在民進黨也很多敗類啊！」

這句話說出來後，網友們都笑開懷了，紛紛表示「大聲喊話給自己聽幹嘛？」、「例如潔西卡王嗎？」、「難得這麼誠實呢！」、「真的被逼急了哈哈」、「原來他有自知之明」、「物以類聚本常態，不是蛇鼠不一窩！」

(中時新聞網)