唐娟已被美拘押 預計24日出庭 23:492020/07/24 中時 鍾玉玨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 藏身中國駐舊金山領事館的研究員唐娟已被美方拘捕。美國司法部一名高階官員表示，她與因涉嫌隱瞞解放軍身分而被控簽證欺詐，目前已被美方拘押，預計24日出庭。 唐娟在2019年10月申請美國訪問學者J-1簽證，12月27日入境美國。根據美方起訴書，她在申請簽證時，沒有如實上報軍人身分，但她實為中國空軍軍人。美國聯邦調查局（FBI）發現了兩張她身著軍裝的照片，指她隸屬第四軍醫大學。 (中時 ) #唐娟 #簽證 #美方 #預計 #24 也許您會感興趣 推薦閱讀 24歲男星捲入黑幫謀殺案 被逮後恐面臨「終身監禁」 17:122020/07/21 娛樂 美下令關閉陸領事館 陸外交部：美方喪心病狂 16:262020/07/22 兩岸 美令陸關閉駐休士頓總領館 陸外交部籲促美立即撤銷錯誤決定 16:522020/07/22 兩岸 24歲女慘遭惡房東性侵！懷孕後搬離仍被找到...「遭逼墮胎再度蹂躪」 17:542020/07/22 國際 美下個目標浮現？陸舊金山總領館遭控窩藏被告解放軍 09:352020/07/23 國際 解放軍方人員涉簽證欺詐 傳藏身陸駐舊金山領事館 14:572020/07/23 兩岸 續推新南向 泰、汶、菲、俄來台免簽再一年 15:472020/07/23 政治 基隆鎖管季推系列活動 還祭出「24小時不斷電」遊程 19:452020/07/23 生活 熱島效應發威！大台北地區最高溫恐達39度 22:212020/07/23 生活 遊基隆24小時不斷電 鎖管免費吃 04:102020/07/24 地方新聞 國際熱門新聞 美陸衝突加劇！路透：傳美國包機載外交官飛往大陸 - 國際 美成都領事館遭令關門 台女婿總領事意外掃風尾 - 國際 已被北京收買？譚德賽反嗆蓬佩奧4字 美籍WHO專家透露心裡話 - 國際 唐娟已被美拘押 預計24日出庭 - 國際 男主持人開直播…辣妻全裸入鏡 2秒畫面網上瘋傳 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。