藏身中國駐舊金山領事館的研究員唐娟已被美方拘捕。美國司法部一名高階官員表示，她與因涉嫌隱瞞解放軍身分而被控簽證欺詐，目前已被美方拘押，預計24日出庭。

唐娟在2019年10月申請美國訪問學者J-1簽證，12月27日入境美國。根據美方起訴書，她在申請簽證時，沒有如實上報軍人身分，但她實為中國空軍軍人。美國聯邦調查局（FBI）發現了兩張她身著軍裝的照片，指她隸屬第四軍醫大學。

(中時 )