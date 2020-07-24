桃園市議員王浩宇的罷免案正在進行中，目前罷免的第一階段已經送出，但是網路紅人四叉貓卻表示，罷免王浩宇的連署恐怕會有隱憂，但是罷王團體卻不允許其他人討論。

四叉貓在臉書上指出，罷免王浩宇的第一階段需要3152份連署書，目前已經送出；而第二階段則需要31515份才能通過。同時再進行的罷免黃捷則是需要2879份的第一階段連署以及28783份的第二階段連署，並且宣布將於7月28日正式送出第一階段連署書。

第二階段的連署將會在第一階段通過後開始，為期60天，為了避免罷免團體「提前連署」，每次中選會都會將第二階段的表格做出些許變動，在第一階段通過後才正式公布，所以通常罷免團體會先在第一階段通過前先蒐集足量的連署資料，在第一階段通過後再一一通知連署民眾回到連署點簽署，這是比較保險的做法。

罷免黃捷的團隊「鳳山清捷隊」就是用這種正統的做法，目前已經蒐集了2.7萬的連署書，只要第一階段通過後就可以緊鑼密鼓地進入第二階段的連署；但四叉貓表示，「罷免王浩宇」的團隊卻沒有這樣做，罷王團隊目前對外宣稱第一階段連署書數量只有近萬份，距離第二階段的門檻還有好大一段距離，卻急著進入第二階段60天的倒數，這樣未來連署恐怕相當危險。

儘管出現這麼明顯的「策略失誤」，罷王團隊卻不給人評論。四叉貓感嘆道，之前他發文質疑送件時間時，卻反遭「罷免王浩宇」臉書粉專發文反罵，這麼玻璃心的態度，只好繼續觀察未來會如何發展了。

(中時新聞網)