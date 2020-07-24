針對民進黨前秘書長羅文嘉感慨，當年那個在街頭衝撞、充滿理念的民進黨，如今已成世俗化政黨，遲早會出事。前民進黨立委沈富雄直言：我有點看不起羅文嘉。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，羅文嘉這一段話，聽起來好熟悉，但是慢了他13年。2007年他離開民進黨，當時看法就跟羅文嘉講的完全一樣。他甚至直言，有點看不起羅文嘉，因為羅在祕書長任內，還是太世故了，他看到很多事情沒講話，他還幹得下去，這要是他的話，還是要發難、還是要講。

沈富雄表示，像以前他當中執會的主席，那時他該講就講、該聲討就聲討，比如他們開除鄭麗文，鄭麗文只是坐在台大傅鐘的下面，怎麼要開除她呢？便去翻條文，沒有一條可以開除她的，他就發難了！他接著酸羅文嘉，因為只有你當祕書長，講話才有用。你在任內，你才有力量；你退了以後，現在這個馬後炮，講得又很文雅，說很多裡頭你看不習慣。

沈富雄甚至直言，羅文嘉，難道你沒有看出來嗎？你在選中執委、選中常會這些過程裡頭，還有選黨代表的過程裡，你難道不曉得裡頭龍蛇雜處、那個青面撩牙，你難道不曉得是誰嗎 ？但你連敢吭一聲都沒有。

(中時新聞網)