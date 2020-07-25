再過幾天就要放暑假了，每年在暑假前夕，國內各家銀行不約而同舉辦兒童理財營活動，吸引許多家長爭搶報名，針對一些很受歡迎的熱門營隊，如果手腳不快一點，根本就搶不到，猶記得去（108）年暑假，小編也想幫孩子報名一場口碑不錯的小學生理財營隊，結果早早就沒有名額了……。許多熱門營隊名額很快秒殺，其實也代表了現在的家長普遍重視孩子的理財教育，希望孩子從小養成理財的習慣，讓他們能早早獨立、學會對自己負起責任。至於應該在幾歲時教導孩子投資理財，以及身為父母的你，又該如何以身示範給孩子一個好榜樣？以下跟著小花平台從全球富豪曾經說過的勵志語錄來看看為何有錢人跟你想的不一樣？另也提供從日常生活中學習理財的2個小撇步，引導孩子對於金錢有更深刻的了解，並能建立正確的金錢觀念。

看看全球億萬富豪勵志語錄說什麼？

說到名人語錄，是小編特別喜歡閱讀的文字類型，從中可以學習很多生活智慧和做人做事的道理，像是下面整理全球億萬富豪的勵志語錄，看了也很有感觸，特別喜歡「阿里巴巴」集團創辦人馬雲所說的一段話，很激勵人心，似乎沒有什麼是不可能了。

「微軟」（Microsoft）創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）：「成功值得喝采，但是失敗更值得我們的關注。」

「亞馬遜」（Amazon）創辦人傑佛瑞．貝佐斯（Jeffrey Bezos）：「亞馬遜自創立以來奉行3大準則，這也是我們成功的原因：顧客至上、發明創新及耐心。」

「蘋果」（Apple）：共同創辦人賈伯斯（Steven Paul Jobs）：「你如果出色地完成了某件事，那你應該再做一些其他的精彩事。不要在前一件事上徘徊太久，想想接下來該做什麼。」

「臉書」（Facebook）創辦人馬克．祖克伯（Mark Zuckerberg）：「最大的冒險其實是不去冒任何的險！科技日新月異，只遵循一項準則是注定失敗的。」

「阿里巴巴」集團創辦人馬雲：「永不放棄！今天很殘酷、明天更殘酷、後天很美好，大部分的人死在明天晚上而看不到後天的太陽！」

香港首富李嘉誠：「覺得自己做得到和做不到，兩者其實只在一念之間！」

聰明理財不二法門：記帳＋釐清正確理財觀

看完上述全球億萬富豪的勵志語錄後，以下小花平台保險顧問提出從日常生活中學習理財的2個小撇步，提供給家長們作為引導孩子建立正確的金錢觀念：

(中時新聞網)