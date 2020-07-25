根據行政院主計總處公布，去（108）年全體受僱員工每人每月總薪資平均新台幣4萬1,883元，加計年終獎金、加班費等非經常性薪資後，每人每月總薪資平均5萬3,667元，全體勞工薪資已連續2年增幅超過2％；不過，受到今（109）年年初以來新冠狀病毒肺炎疫情影響，今年能否維持去年的好成績雖有變數，但也不至於太悲觀。

疫情延燒大放無薪假 唯有金融保險業人數掛零

日前主計總處最新統計指出，今年1至5月全體受僱員工每月總薪資平均5萬8,892元，年增0.5％；其中，以金融和保險業的11.9萬元表現最亮眼，電力和燃氣供應業的8.8萬元居次，至於出版、影音製作、傳播及資通訊服務業則以8.4萬元名列第3，顯示上半年在疫情衝擊下，金融和保險業員工依舊荷包滿滿。

今年年初以來，受到新冠狀病毒肺炎疫情延燒影響，各行各業可說是一片哀鴻，放無薪假甚或被公司裁員，可說是人人自危。相對來說，仍有薪資表現亮眼的行業，其中，金融和保險業可說是各行業中的佼佼者，除了平均總薪資高居各行業之冠外，反觀各行業都在放無薪假，金融和保險業一枝獨秀、放無薪假人數掛零！

(中時新聞網)