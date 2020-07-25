畢業季來臨，哪些大學新鮮人最受企業青睞？想要獲得高薪，哪些人格特質至關重要呢？104人力銀行透過大數據（Big Data）解密，公布2020年《104大學白皮書》，揭曉新鮮人三大夢幻產業最愛聘用的人才來自哪些大學；並公開大學生高薪特質排行，讓你從就業起點邁向人生制高點。

104人力銀行從「企業徵才最常聘用」哪些學校畢業生的角度分析，在2020年《104大學白皮書》以新鮮人三大夢幻產業為例，半導體最常聘用交大畢業生；金融業及軟體網路業最常聘用的都是淡江大學畢業生，政大、台大則以含金量取勝四所老牌私校。104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄分析，企業「最常聘用」畢業生與人才供給量、科系專業度、以及校友聘用口碑有關；即便畢業生進入夢幻產業的起薪高低仍緊扣職缺專業，高則5.6萬元、低則3.3萬元，落差高達七成。

104人力銀行公開2020年《104大學白皮書》，揭開三大產業最愛用的新鮮人來自哪些大學。（104人力銀行提供／黃慧雯台北傳真）

新鮮人夢幻三大產業最愛用的大學排行榜與科系佔比。（104人力銀行提供／黃慧雯台北傳真）

明新科大以量擠進半導體前五 政大薪資傲視金融前五校

《104大學白皮書》分析最近兩年（2019年及2020年）應屆畢業或役畢生共29萬份全職履歷表，看新鮮人勾選最想去的前十大產業，再將這十大產業依新鮮人起薪排序，研究含金量前三高的產業分別是半導體、軟體及網路業、金融機構相關業。再分析54.8萬筆最近五年（2015年～2019年）畢業生履歷表第一份全職工作在這三大產業，然後依畢業學校排序，揭示「企業最常僱用大學排行榜」。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄分析，企業最常僱用哪個學校的畢業生，反映學校科系的人才「供給量」、專業含量與學長姐聘雇口碑共同形成的「聘雇質感」。以半導體為例，AI、物聯網、5G題材共掀的人才大戰，產業直接開挖台成清交碩博士，擔任半導體研發工程師、數位IC工程師、軟體研發工程師等，因專業門檻高，平均起薪5.5萬；明新科大以技職實作之姿擠進最常僱用第四名，但因擔任職務除了設備製程工程師之外，也包括作業員、助理工程師等，平均起薪3.6萬，僅為其他四校的六成五。

類似情況，但相反拔尖，則出現在金融業和軟體網路業！政治大學位居金融業最愛聘用第五名，取量名次落後傳統老牌私校，但平均起薪4.8萬元相對領先其他四校約三成三，主因超過半數畢業生是碩博士，擔任職務除了銀行辦事員、融資/信用業務員之外，也包括薪資較高的儲備幹部、金融研究員。

台灣大學畢業生拿下軟體網路業最常僱用第二名，除了擔任軟體工程師之外，也擔任薪資較高的演算法工程師、韌體設計工程師，平均起薪4.9萬，比同榜四所老牌私校高出約四成四。

台大5高薪特質皆上榜 交大領袖特質數一數二

104人力銀行曾在2015年發佈《高薪人才大揭密》報告，彙集47.6萬名職人樣貌與薪資，篩選年薪排名前5%「高薪族」，其中4萬人附隨「人格特質報告」，結果發現：領導性、冒險性、企圖心、適應性、抗壓性為「高薪族」依序最明顯的五大特質。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄說，「學校科系」確實影響畢業生前三份工作，或初入職場的前三年，「人格特質」才是影響職涯三十年的長遠因子。2020年《104大學白皮書》單一學校樣本大於1,000人，共計117所大學的41.3萬名最近十年（2011年～2020年）畢業的求職者「職業適性測驗」報告，從畢業學校揭示「高薪特質大學排行榜」。

104人力銀行公布「高薪特質大學排行榜」。（104人力銀行提供／黃慧雯台北傳真）

「104職業適性測驗」對於人格特質定義：「領導性」喜歡擔任領導者，願意主動承擔領導責任的傾向。「冒險性」願意嘗試風險並樂於體驗不確定性的傾向。「企圖心」喜歡贏過別人，努力追求個人最大成就的傾向。「適應性」因應環境需求而彈性調整既定行為模式的傾向。「抗壓性」面對壓力不會過度緊張擔憂的傾向。

結果發現，台大「企圖心」為各校之首，其他四大特質也在前五。南部商管人文領域著名的中山大學，「領導性」及「適應性」雙冠，「冒險性」及「企圖心」亦為前五名。孕育許多科技創業家的交通大學，「冒險性」第一，領袖特質的「領導性」、「企圖心」、「適應性」皆進前五。科技人才培育搖籃的清華大學「抗壓性」見長，「冒險性」、「企圖心」、「適應性」也在前五。北科大是五大高薪特質中唯一上榜的科技大學，「抗壓性」表現不俗。以藝術創作見長的台藝大「冒險性」表現出色。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄說，人格特質除了本能天性，也會受到後天環境和社會因素的影響，大學四年藉由潛移默化的大學校風、以及與同儕共同學習生活，仍能形塑人格特質，提升職場表現。

「104履歷診療室」職場前輩無償協助 新增「留言健診」服務

為協助新鮮人在履歷表上展現人格特質，104人力銀行2018年推出「104履歷診療室」， 無償提供新鮮人職涯諮詢並幫助新鮮人脫離履歷窘境，2020年6月更提供「留言健診」功能，讓更多新鮮人可以透過線上留言方式找到顧問諮詢履歷健診。截至目前，「104履歷診療室」線上超過3,124位職場前輩協助求職者履歷健診超過18,456次，無償協助新鮮人解決求職的疑難雜症。

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