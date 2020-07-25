一般人近視之後，多半會選擇配戴眼鏡或隱形眼鏡來矯正視力，不過，不管哪種方式都會帶來生活上的不便，比方說，不適應隱形眼鏡的族群，除了發生眼睛乾澀也可能造成反覆感染不舒服，特定職業的人也可能因為戴眼鏡而帶來不便，因此，有越來越多人會選擇近視雷射來擺脫近視困擾。大學眼科推出的SMILE全飛秒近視雷射，總院長林丕容醫師表示，由於微創截口、術後乾眼狀況少，已成為近視雷射方案詢問度高的方案之一。

SMILE全飛秒近視雷射傷口微創 降低術後乾眼與不適感

隨著科技的進步，雷射技術也不斷提升，療程朝向微創舒適的體驗做設計，林丕容醫師表示，大學眼科集團提供的視力矯正方案，從最早引進的LASIK (Laser-Assisted in Situ Keratomileusis，雷射原位層狀角膜塑形術)，除改善近視、遠視、散光，連老花也可一併矯正，2017年推出的精雕七次元+近視雷射(Contoura Vision)，可大幅改善夜間眩光等問題，深受國內外眼科醫師、牙科醫師、醫美整形醫師、運動員及各行業民眾認可，新型的「SMILE全飛秒近視雷射」(SMall Incision Lenticule Extraction，微創角膜透鏡萃取)，其2-4mm像筆尖般大小的微創截口，更可降低術後乾眼機率及不適感，全球也已超過250萬眼施作案例。

新型的「SMILE全飛秒近視雷射」，2-4mm筆尖般大小的微創截口，更可降低術後乾眼機率及不適感，全球也已超過250萬眼施作案例。 /圖大學眼科提供

SMILE術後角膜穩定度高 適合熱愛運動的好動族

林丕容醫師說明，「SMILE全飛秒近視雷射」主要利用全飛秒雷射於角膜表面下方客製出如隱形眼鏡般超薄的「角膜透鏡」，取出透鏡來改變角膜弧度，達到矯正近視與散光的目的。單眼雷射約30秒內即完成，超微創截口的特性，對於角膜表面神經傷害少、也保留了角膜表面的完整性，改善以往雷射後容易造成的乾眼問題，並提高了角膜的穩定度，因此吸引不少網紅、藝人、運動好手都前往體驗，樂天桃猿隊的啦啦隊員苡萱及艾璐就是其中之一。艾璐也分享了她做完近視雷射後幾乎沒有出現乾眼或畏光的問題，雷射後一周內曾進棚錄影拍攝，在燈光強烈照明下，眼睛依然適應良好，更表示”近視雷射給了自己清晰光明的世界”。

林丕容醫師補充，近視矯正方式雖然很多，但民眾在接受治療時，應經過縝密且完善的檢查，同時選擇優良有信譽的醫療院所才是恢復視力清晰的不二法門。在近視問題獲得改善後，民眾仍需持續維持良好的用眼習慣與生活作息，每半年定期檢查一次眼睛，避免相關眼睛疾病的威脅。

諮詢醫師林丕容。/圖大學眼科提供

(中時新聞網)