為了對等回應美關閉陸駐休士頓領事館的決定，大陸外交部24日宣布撤銷美駐成都總領事館設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務，讓為台灣女婿的美駐成都總領事林傑偉（Jim Mullinax）捲入風波，他與夫人、台灣作家莊祖宜因疫情自2月起就相隔兩地，不過原本任期到7月，因故至今仍留守成都總領事館。

在大陸外交部宣布美駐成都大使館閉館消息後，引起諸多網友到莊祖宜臉書上留言打氣，盼她與先生得以早日團聚。莊祖宜先前在臉書發文指出，自新冠疫情在武漢爆發後，美政府要求外交人員眷屬必須立即返美，莊祖宜2月3日因此先帶著孩子從成都撤返美國，林傑偉繼續留守成都總領館，讓她與先生分隔兩地。

莊祖宜21日在臉書上表示，原本期待本周末終於可以全家團聚，「果昨天接到大使的電話，說需要Jim繼續待下去，說不準多久，要我多擔待」，讓孩子一個大哭、一個生氣砸東西。

不過自成都領事館必須關門的消息傳出，讓不少網友在下方留言替她加油打氣，「希望Jim可以早日回家」、「希望你們全家可以快點團聚」。

根據美駐成都領事館網站指出，林傑偉先生畢業于美國普及桑大學，在俄亥俄大學取得碩士學位，在哈佛大學甘迺迪政治學院獲得公共管理碩士學位。林傑偉會會講中文及印尼語，已婚，妻子為知名美食作家莊祖宜，並育有兩子。

(中時新聞網)